IP Santarém é a primeira instituição de ensino superior a ter uma equipa de Walking Football

O Instituto Politécnico de Santarém (IP Santarém) e a Associação Walking Football Portugal assinaram um protocolo, no passado dia 22 de novembro, para a promoção desta modalidade, sendo a primeira instituição de ensino superior a ter uma equipa de Walking Football (futebol a andar).



No âmbito deste protocolo, destaca-se a criação do Observatório Mundial de Walking Football e de uma equipa de Walking Football para todos (estudantes, colaboradores e seniores) com ênfase na promoção da saúde e da responsabilidade social, interna e externa, do Instituto.

O protocolo entre as partes foi assinado por João Moutão, presidente do IP Santarém, e Luís Jacob, presidente da Associação Walking Football Portugal.

A Associação Walking Football Portugal surgiu em 2020 e envolve mais de 100 equipas e 1100 atletas seniores em todo o país, tendo participado em diversos torneios internacionais e tem sede em Santarém.

Já esta quarta-feira, o projeto de Walking Football Portugal, promovido pela Rutis, que tem sede em Almeirim, foi considerado um dos melhores projectos europeus de desporto e intergeracionalidade.

Luís Jacob expressa um “enorme orgulho” em toda a equipa do Walking Football Portugal, onde se incluem os técnicos, treinadores, árbitros, coordenadores e jogadores, e deixa um “obrigado a todos”.