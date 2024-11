Líderes empresariais da região avançam na transição digital

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, deu início a mais dois grupos de formação do programa Líder+Digital, agora nas regiões de Torres Novas/Abrantes e Rio Maior. Com um total de 60 formandos até ao momento, esta iniciativa gratuita, integrada na medida Líder+Digital, visa apoiar os líderes empresariais da região na sua transição digital, preparando-os para enfrentar os desafios atuais de competitividade e inovação tecnológica.

O programa Líder+Digital, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dedica-se a fortalecer as competências digitais dos gestores e dirigentes de empresas, capacitando-os para implementar estratégias eficazes de transformação digital nos seus negócios. Com uma duração de cerca de oito meses, o programa combina 60 horas de formação em áreas-chave da digitalização com 46 horas voltadas para o desenvolvimento de Planos de Ação de Transformação Digital, específicos para cada organização. Além disso, inclui dois workshops temáticos que promovem a partilha de experiências entre os participantes.

O apoio formativo é assegurado por instituições de ensino superior da região, nomeadamente o Instituto Politécnico de Tomar (IPT), o Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (ISLA Santarém) e o Instituto Politécnico de Santarém (IPS), todos parceiros da NERSANT no desenvolvimento e implementação do projeto. A formação, destinada a empresários, gestores, diretores e chefias com responsabilidades de liderança – de empresas e IPSS – oferece uma oportunidade única de capacitação sem custos, tanto para os participantes como para as suas organizações.

Com o sucesso dos grupos já formados em Benavente e Torres Novas, a NERSANT reforça o seu compromisso em estender o programa Líder+Digital a toda a região do Ribatejo, tendo promovido ações de sensibilização em locais como Santarém, Ourém, Cartaxo, Alcanena, Tomar e Rio Maior. A NERSANT continua, assim, a impulsionar o desenvolvimento e a competitividade das empresas da região, respondendo aos desafios da Era Digital. No total, estão já a participar no projeto, 60 formandos.

Os empresários e gestores interessados em participar no programa podem inscrever-se através do portal oficial da NERSANT, em https://nersant.pt/academia/lider-digital/ ou obter mais informações junto da Direção de Formação e Qualificação da NERSANT, através do email dfq@nersant.pt ou do telefone 249 839 505.