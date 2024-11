Espetáculos para toda a família em dezembro no Cine Teatro de Almeirim

A época natalícia está à porta e o Cine Teatro recebe uma programação única para os mais pequenos e as suas famílias, em Almeirim. As propostas cultural inclui três espetáculos de teatro que celebram esta época festiva.

No próximo dia 1 de dezembro, pelas 11h00, o carismático Mickey e os seus inseparáveis amigos Donald e Minnie vão fazer as delícias da criançada. “A Festa de Natal com Mickey & Amigos” promete um espetáculo com música, cor e alegria, ideal para entrar no espírito do Natal.

No domingo seguinte, 8 de dezembro, às 16h00, é a vez de os mais pequenos aprenderem a lidar com aquilo que sentem de uma forma especial. Com o espetáculo “Monstros das Emoções”, indicado para crianças com mais de 3 anos, o público é convidado a explorar o mundo das emoções de forma divertida, colorida e muito pedagógica.

A última peça de teatro, realiza-se no dia 14 de dezembro, às 16h00, com a adaptação do clássico “O Corcunda de Notre Dame”. Produzida pela GATEM Cooperativa Cultural, esta peça traz ao palco a emocionante história de Quasimodo, num espetáculo repleto de música e energia que vai cativar toda a família.

Os bilhetes têm um preço simbólico de 1 euro e podem ser adquiridos antecipadamente na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim ou, no próprio dia, na bilheteira do Cine Teatro.