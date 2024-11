Parlamento aprova descida do IVA nas touradas para 6%

O parlamento aprovou, em sede de especialidade, a descida do IVA dos bilhetes das entradas em touradas, passando assim a estar sujeitas à taxa mínima do imposto, de 6%.

O IVA dos bilhetes para touradas vai descer de 23% para 6% em 2025, por proposta do PSD e do CDS, consumada esta quinta-feira, dia 28 de novembro nas votações na especialidade do Orçamento do Estado.

As touradas passam, assim, a ter um estatuto equivalente, no que toca ao IVA, a espetáculos de culturais, como a música, teatro ou cinema.

Os técnicos do parlamento fizeram as contas e concluíram que a descida das entradas para a taxa mínima vai diminuir a cobrança de IVA em mais de cem mil euros.

Os partidos que suportam o Governo tinham justificado a proposta de alteração com a que consideravam ser uma “discriminação negativa” das touradas, “no âmbito das taxas de IVA aplicadas nas entradas em espetáculos culturais”.

As touradas são o único espetáculo cujas entradas estão excluídas da taxa reduzida de IVA.