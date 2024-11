IC3 entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha entra no Orçamento de Estado de 2025

O Partido Comunista Português fez aprovar, no dia 26 de novembro, várias propostas nas votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

Entre elas, está a proposta para que em 2025, sejam desenvolvidos os procedimentos necessários para iniciar a construção, em 2025, do troço do IC3, ligando a A13, no concelho de Almeirim, à A23, em Vila Nova da Barquinha.

Na mesma proposta, o PCP refere que, essa ligação deve ser efetuada com “uma ponte alternativa à ponte João Joaquim Isidro dos Reis que liga os concelhos da Chamusca e Golegã”.

A ligação do IC3 à A23 é um reivindicação antiga das populações da margem sul do Tejo, mas os sucessivos governos tem vindo a adiar a construção desta alternativa à EN118.

A Câmara Municipal de Almeirim adiantou-se à conclusão do IC3 e, ao longo de cerca de duas décadas, procedeu à construção da Circular Urbana para retirar o trânsito pesado do centro da cidade, através de fundos próprios.

Faltam apenas dois troços para a Circular Urbana de Almeirim ficar concluída.