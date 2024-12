33 novos assistentes técnicos integram ULS Lezíria

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) realizou hoje uma sessão de boas-vindas para acolher os 33 novos assistentes técnicos que reforçam a equipa este ano, marcando um momento significativo de valorização e crescimento dos recursos humanos.

Tatiana Silvestre, presidente do Conselho de Administração (CA) da ULS Lezíria, destacou a importância deste reforço, sublinhando que há muitos anos não se conseguia aumentar os recursos humanos de forma tão expressiva. “Este ano tivemos a oportunidade de reforçar o mapa de pessoal e, consequentemente, alguns serviços que estavam em grande necessidade. Desejamos que se integrem bem, gostem de trabalhar connosco e que fiquem por muito tempo”, afirmou.

Hugo Sousa, vogal executivo do CA com o pelouro da área de recursos humanos, partilhou a satisfação com a contratação destes profissionais: “Recebemos com grande entusiasmo estes 33 assistentes técnicos. Este reforço só foi possível graças à aprovação do mapa de pessoal no dia 20 de agosto, que trouxe um aumento de cerca de 5% nos recursos humanos face ao ano anterior. Dos novos profissionais, 14 irão reforçar a área hospitalar e 19 os Cuidados de Saúde Primários.”

João Soares Ferreira, diretor clínico para os cuidados de saúde primários, salientou o papel crucial dos assistentes técnicos no funcionamento da ULS Lezíria. “Vocês são frequentemente a linha da frente e muitas vezes atuam como verdadeiros gestores. Apesar dos desafios, a vossa carreira é essencial para garantir que tudo funciona adequadamente, e este reforço ajudará a solidificar essa base”, reforçou.

Também presentes na cerimónia, Sérgio Domingos, vogal executivo do CA, e Ana Rita Paulos, diretora clínica dos Cuidados de Saúde Hospitalares, desejaram sucesso e motivação aos novos colaboradores. O enfermeiro diretor, João Formiga, deixou uma mensagem de encorajamento: “Sejam felizes aqui. O vosso trabalho é indispensável para o funcionamento das nossas equipas.”

A cerimónia terminou com a apresentação individual de cada novo assistente técnico, promovendo um momento de integração e proximidade. Este reforço, além de representar uma aposta clara no fortalecimento da instituição, reflete o compromisso da ULS Lezíria na melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade.