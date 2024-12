Escola Superior de Educação celebra 30 anos de Educação Social em Santarém

A Escola Superior de Educação de Santarém (ESES) comemora 30 anos da Educação Social na instituição. A iniciativa das coordenações da licenciatura e mestrado em Educação Social, vai realizar-se no próximo dia 4 de dezembro, pelas 14h00, no Auditório 1, da ESES.

A sessão abre com o seminário de abertura “Educação Social em Santarém: passado, presente e futuro”, com a participação da professora doutora Isabel Batista, na qualidade de conferencista, bem como diplomados da ESES de várias gerações.

Este seminário procura “iniciar esta celebração do património de experiências, saberes e testemunhos que se foi construindo na área da Educação Social no campo profissional, investigativo, e no Ensino Superior Politécnico, acolhendo as questões e combates estruturantes do que tem sido a educação social para a atualidade dos desafios que enquanto sociedades e instituições formadoras de ensino superior nesta área enfrentamos, 30 anos depois, particularmente no contexto português”, descreve a organização.

A celebração dos 30 anos de Educação Social na ESES terá um programa com diversas iniciativas a longo do ano letivo 2024/2025, com término previsto em maio de 2025.