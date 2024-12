Parque dos Sonhos da Chamusca com muitas novidades

A Chamusca transforma-se num verdadeiro conto de Natal com o regresso do Parque dos Sonhos, de 6 a 25 de dezembro. O Maior Parque Temático de Natal do Ribatejo abre portas na próxima sexta-feira, 6 de dezembro, pelas 18h00.

Este evento único, promovido pelo Município da Chamusca, decorre no deslumbrante Parque Municipal, onde a natureza e a fantasia se encontram para criar momentos inesquecíveis. Mais do que um parque temático de Natal, o Parque dos Sonhos é uma experiência única, onde o espírito natalício está presente em cada detalhe. É o lugar ideal para viver momentos de convívio, diversão e magia em família.

Este ano, o Maior Parque de Natal do Ribatejo apresenta grandes novidades com experiências únicas e momentos inesquecíveis.Entre as atrações imperdíveis, destaca-se a Rampa de Gelo natural, ideal para os mais aventureiros que se queiram desafiar numa descida repleta de emoção; a Arca de Noel, um verdadeiro refúgio natalício onde habitam os Animais Embaixadores, prontos para encantar os visitantes com a sua simpatia e magia: Rubi, a pónei meiga; Barnabé, o burro simpático; Raio, o cabrito anão cheio de energia; Hércules, o carneiro anão com porte majestoso; Bugs e Bunnie, os encantadores coelhos gigantes de Flandres; E o carismático Pumba, o mini porco-ovelha que promete arrancar sorrisos a miúdos e graúdos. A Missão Secreta dos Duendes do Pai Natal, outra das grandes novidades deste ano, traz uma dose extra de magia. Com a sua energia contagiante, os Duendes vão surpreender e criar momentos inesquecíveis de diversão e interação para toda a família.

Para além destas novidades, o Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca mantém as suas atrações de sempre: pista de gelo, roda dos sonhos, carrosséis, Mercadinho de Natal e, claro, a presença do Pai Natal na sua casinha, onde o “velhinho das barbas brancas” recebe os desejos e sorrisos das crianças. A animação de rua, com desfiles, espetáculos e personagens mágicas, e a deslumbrante iluminação natalícia que transforma o parque num cenário de fantasia, completam uma programação rica e repleta de surpresas.

O Parque Municipal, um dos jardins mais bonitos da região, ganha uma nova vida ao cair da noite, com um deslumbrante espetáculo de luzes. Trilhos iluminados, árvores cintilantes e reflexos mágicos criam um cenário encantador, perfeito para criar memórias que durarão para sempre. A sua topografia em declive eleva a experiência, oferece diferentes níveis de exploração e descobertas mágicas a cada passo. Cada canto do parque revela uma surpresa, como se a magia do Natal se renovasse constantemente, convidando os visitantes a mergulhar num mundo encantado de sonhos.

O “Parque dos Sonhos de Natal” está de portas abertas de segunda-feira a domingo, das 14h30 às 20h30, até ao próximo dia 25 de dezembro.

O valor das entradas no Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca é: Pulseira de livre-trânsito: 15€ (residentes no concelho) | 20€ (não residentes); Entradas diárias (segunda a sexta): Até aos 3 anos: Entrada gratuita. 4 – 12 anos e +65 anos: 5€. 13 – 64 anos: 7€;

Entradas diárias (fins de semana): Até aos 3 anos: Entrada gratuita; 4 – 12 anos e +65 anos: 7€; 13 – 64 anos: 8€; Cartão Jovem Municipal da Chamusca: 50% de desconto; Entradas gratuitas nos dias 6 e 25 de dezembro

Horários: Dia 6 de dezembro: abertura às 18h00; Segunda a domingo: das 14h30 às 20h30; 24 e 25 de dezembro: das 14h30 às 18h00.

Os Bilhetes estão à venda em TicketLine.pt, no Balcão Único do Município ou na bilheteira do evento. Há preços especiais para as escolas, para mais informações ligue 249 769 100. Dentro do Parque dos Sonhos todas as atividades são gratuitas.