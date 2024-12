Bombeiros de Almeirim promovem simulacro de consciencialização para os perigos na estrada

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim, através da sua equipa de Salvamento e Desencarceramento, a Almeirim Rescue Team, vão efetuar um exercício/simulacro, aberto à toda a população, no próximo dia 14 de dezembro, pelas 10h00, em frente ao quartel da corporação.

Segundo a organização, exercício/simulacro quer “consciencializar a sociedade civil para os perigos presentes na estrada e alertar para a necessidade de uma condução segura, especialmente nesta quadra festiva, em que o mais importante é ESTAR PRESENTE”.

Os Bombeiros de Almeirim vão montar um cenário de acidente de viação, devidamente iluminado e decorado com efeitos de Natal, que pretende ser, um “presépio de alerta” para todos o utilizadores da via pública. O “presépio de alerta” será colocado no dia 6 de dezembro e irá manter-se no local até ao dia 7 de janeiro, devidamente identificado e sinalizado.

Os bombeiros apelam à participação da população para assistir e divulgar o evento, uma vez que se trata de um alerta à sinistralidade rodoviária, um problema que, direta ou indiretamente, toca a todos.

“Aproveitamos para agradecer aos nossos patrocinadores, visto que sem eles a acção de sensibilização não seria possível. E desejar a todos umas boas festas e um ótimo ano novo, acima de tudo em segurança”, conclui a equipa.