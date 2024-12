Escuteiros da região recebem Luz da Paz de Belém

A Igreja Matriz de Pernes recebeu na segunda-feira, dia 16 de dezembro, a Cerimónia Regional da partilha da Luz da Paz de Belém, presidida pelo Bispo de Santarém, D. José Traquina e que contou com a presença dos vários agrupamentos de escuteiros da região. Vinda diretamente da Gruta da Natividade, em Belém, na Terra Santa, onde Jesus nasceu, esta pequena chama é partilhada pelo mundo através dos escuteiros.

Partindo do mote deste ano “Luz da Paz de Belém, navegamos por rotas de alegria e paz”, pretende-se que todos os escuteiros possam ser agentes transformadores das suas realidades, contribuindo para um futuro mais justo e solidário.

“As rotas que os escuteiros são convidados a navegar, são as rotas que têm referências, que permitem saber a orientação a seguir, com o apoio da bússola da fé”, acrescentou o Bispo de Santarém.



“Nós precisamos de luz!”, assim começou D. José Traquina a sua homília, referindo como esta luz “tornou-se presente no mundo na pessoa de Jesus, como uma luz para dar sentido à existência, (…) dar sentido ao caminho da vida humana”.



Foi claro o convite que fez a descobrirmos os efeitos desta Luz em cada um de nós, clarificando que quem A acolhe, tem fé, tem esperança, sente-se amado e é alegre. Por outro lado, nos momentos de escuridão, que cada um passa, nas tristezas, desânimos, doenças, abandonos ou injustiças, o Bispo de Santarém, recomendou que ninguém cesse de pedir esta Luz para a sua vida, podendo dizer no íntimo do seu coração: “Acende na minha alma esta Tua Luz. Eu preciso da tua luz para viver este momento”.



“Não podemos ser promotores das trevas da vida de alguém, mas de luz!”, foi desta forma, que D. José Traquina advertiu para a responsabilidade que nos é confiada por Jesus, a sermos portadores desta luz, na vida das pessoas que nos rodeiam, a partir de uma palavra, de um carinho ou de uma atenção.

“Não abandones esta luz que Deus quer no teu coração!”, assim concluiu.



A chefe Regional, Diana Cardoso, destacou no final da cerimónia a importância deste momento que “dá sentido a tudo o que fazemos enquanto escuteiros”, reconhecendo que é o “culminar de tudo aquilo que fazemos nos agrupamentos, promovendo a paz entre todos.”



O projeto da Luz da Paz de Belém, é uma iniciativa que surgiu em 1986 na Áustria, integrando uma campanha de caridade para as crianças com dificuldades. A partir de 1989, partindo de um acordo entre os escuteiros e guias de vários países, a Luz de Belém começou a ser partilhada pela Europa e outros continentes.



Desde então, em cada ano, uma criança austríaca recolhe a luz da gruta da natividade em Belém, partilhando em Viena, numa cerimónia ecuménica, onde participam delegações de escuteiros de toda a Europa, levando esta luz para o seu país, como símbolo de paz.



Esta cerimónia internacional decorreu no passado dia 14 de dezembro, onde esteve presente mais uma vez, uma delegação portuguesa do Corpo Nacional de Escutas, composta maioritariamente por escuteiros da Região do Algarve. A Lobita Mariana do Agr. 598 Armação de Pêra foi a responsável por recolher a Luz e trazê-la, sempre sem se apagar, até Portimão, onde decorreu no dia 15 de dezembro, a cerimónia nacional da Luz da Paz de Belém, de onde a Junta Regional de Santarém fez-se também presente.



Continuarão agora, sucessivas cerimónias de partilha da Luz da Paz de Belém, pelos vários agrupamentos e paróquias da região de Santarém. É desta forma, que se vai criando uma grande onda de luz, de onde brotará em cada um, uma semente de paz, alegria e esperança!