Tenistas de Almeirim saem de Portimão com quatro títulos

Em Sub14, na competição de pares, a dupla da Associação 20kms de Almeirim, Artur e Gaspar Freire, sagrou-se vice-campeã, caindo apenas na final frente a Duarte Santa Maria (Sport Club Porto) e Tomás Serrano (AT Fabril), pelos parciais de 7/6 e 7/6, num encontro que podia ter caído para qualquer um dos lados.

Em singulares, Artur Correia Freire só foi travado nas meias-finais, frente a Nuno Graça Moura, do Sport Club do Porto, por 6/4 e 6/1. Já Gaspar Correia Freire foi eliminado na ronda inaugural frente a Dylan Charlier, do CET Oeiras, por 6/3 e 6/2, sendo assim relegado para o quadro B.

No quadro B, Gaspar Freire sagrou-se vice-campeão, ao ter cedido apenas frente a Simão Pinto, do CT Paço do Lumiar, por duplo 5/3.

Em Sub18, final com um representante de Almeirim de cada lado do court. José Miguel Rodrigues, a jogar ao lado de João Rodrigo Barreto (CT Portimão e Rocha, a jogar em casa), derrotou Martim Salvador, que jogava ao lado de Rodrigo Leal (CT Paço do Lumiar. Na final, Rodrigues e Barreto venceram Salvador e Leal por 1/6, 7/6 e 10-1 no decisivo Super Tie-Break.

Ainda em pares, André Martins, a jogar ao lado de Luka Chekalin, do Algarve Tennis FC, caiu nos quartos-de-final frente a Diogo Serafim e Vitor Grebentsov, pelos parciais de 6/1 e 6/1.

Em singulares, Martim Salvador foi travado na meia-final frente a Diogo Coelho, do CET Oeiras, por 7/5, 2/6 e 7/6. O mesmo Diogo Coelho tinha derrotado na ronda anterior outro tenista da Associação 20kms, José Miguel Rodrigues, por duplo 7/5. Já André Martins ficou pelo caminho na ronda inaugural frente a Miguel Pequito, do CT Paço do Lumiar, por 6/2 e 6/3.

O Open Juvenil de Portimão decorreu entre os dias 14 e 18 de dezembro, nos escalões de Sub14 e Sub18 e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível B.

Grupo do CRT da ATLEI

Os tenistas da Associação 20kms de Almeirim participaram neste torneio integrados no grupo do Centro Regional de Treino da Associação de Ténis de Leiria, acompanhados pelo técnico Tiago Sequeira, de Torres Novas.