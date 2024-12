Câmara de Almeirim conclui compra de terreno junto ao Centro de Saúde por 320 mil euros

A Câmara Municipal de Almeirim assinou, esta quinta-feira, dia 19 de dezembro, a escritura de compra do terreno junto ao Centro de Saúde de Almeirim, num valor de 320 mil euros.

O terreno adjacente à infraestrutura era essencial para a requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Almeirim, que vai assim ter uma nova Unidade de Saúde Familiar, com o nome “Marquesa de Alorna”, e permitir terminar com a ausência de médicos de família no concelho de Almeirim.

Após concluída a compra, a autarquia vai lançar, em janeiro de 2025, o concurso público para empreitada, que prevê aumentar a capacidade da infraestrutura, em termos de gabinetes médicos e outras salas técnicas, a criação de locais para teleconsulta, recolha de análise clínicas – analises que serão encaminhadas para o laboratório do Hospital de Santarém – e ainda melhorar as condições de trabalho da Unidade de Cuidados na Comunidade, que tem profissionais de diversas áreas.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, adianta que, para além desta ampliação e requalificação, o municipio vai disponibilizar quatro apartamentos para internos que venham estagiar em Almeirim, garantindo que a falta de habitação não seja motivo de recusa destes profissionais.

O investimento previsto nesta obra ascende aos 5,2 milhões de euros + iva, sendo que os encargos para os cofres da autarquia vão rondar os quatro milhões de euros. O apoio do PRR neste investimento é de dois milhões de euros.

Segundo as contas do autarca, o valor pago pelo município cobre a compra do terreno, a diferença entre o apoio pago pelo PRR, projetos e fiscalização.

