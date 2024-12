Leonor Pinho leva Almeirim ao palco internacional do Teqball

A jovem atleta Leonor Pinho, natural de Almeirim e jogadora dos “Caixeiros” de Santarém, continua a destacar-se no mundo do Teqball. Entre os dias 20 e 22 de dezembro, em Paris, Leonor vai disputar a sua 6.ª competição internacional, no Teqball Festival, representando Portugal pela 3.ª vez.

No ano passado, Leonor já fez história ao conquistar, no Campeonato da Europa Sub-19, uma medalha de bronze. Este feito notável foi um marco importante para o Teqball nacional e demonstra o talento e a determinação da jovem atleta.

Em Paris, Leonor participará no Campeonato da Europa de Sub-19, ao lado de outros três jovens talentos dos “Caixeiros”: Martim Vasques, Gonçalo Reis e Afonso Madeira. Após esta competição, os quatro atletas juntar-se-ão a Rui Leitão e Francisco Côrte-Real para completar a equipa de Portugal que disputará a segunda etapa da Liga das Nações.

Com apenas 19 anos, Leonor Pinho já acumula um impressionante percurso internacional, fruto do seu talento, dedicação e do forte trabalho de formação promovido pelos “Caixeiros” de Santarém. Esta será mais uma oportunidade para a jovem atleta almeirinense brilhar no panorama europeu e levar o nome de Almeirim além-fronteiras.

A atleta e o clube, agradecem a todos os patrocinadores e parceiros que tornaram possível esta jornada, com um agradecimento especial ao Diogo Baeta, da Athletics, e ao Pedro Mateus, da Fitness Factory Almeirim, pelo apoio essencial a Leonor e à equipa.

“O futuro do Teqball nacional está em boas mãos, com Leonor Pinho a ser um exemplo de determinação e excelência desportiva!”, conclui o clube.