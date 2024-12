Leonor Pinho volta a fazer história no Teqball Internacional

A atleta de Almeirim, Leonor Pinho, que representa os Caixeiros de Santarém, continua a destacar-se no panorama internacional do Teqball e conquista duas medalhas no Europeu de sub-19.



Depois de, no ano passado, ter conquistado uma Medalha de Bronze na Eslováquia, no Campeonato Europeu Sub-19, na categoria de Doubles Femininos, a jovem atleta voltou a brilhar em 2024.

No Europeu Sub-19, integrado no Paris Teqball Festival, Leonor alcançou dois feitos históricos ao conquistar duas Medalhas de Bronze. Na categoria de Singles Femininos, terminou em terceiro lugar, enquanto na categoria de Mixed Doubles (Duplas Mistas), fez dupla com Afonso Madeira e juntos subiram ao pódio para arrecadar mais uma Medalha de Bronze.

Este feito é ainda mais marcante, já que Leonor Pinho se torna a única atleta em Portugal a conquistar Medalhas de Bronze nas três categorias (Singles, Doubles Femininos e Mixed Doubles) em Campeonatos Europeus Sub-19, reforçando o seu estatuto como uma das grandes promessas do Teqball nacional.

O percurso de Leonor Pinho é motivo de grande orgulho, não só para Almeirim e Santarém, mas também para o desporto português, mostrando que o talento e o trabalho árduo trazem conquistas de enorme relevância internacional.

Rui Marques Leitão, responsável pelo Teqball dos Caixeiros, destacou o orgulho que o clube sente pelo percurso de Leonor Pinho. “Nós, aqui nos Caixeiros, todos temos um carinho muito grande pela Leonor. Ela consegue transformar as dificuldades em força, superando obstáculos como a falta de tempo para treinar e até algumas limitações técnicas que possa ter. Tudo isso é superado pela grande paixão que tem pelo Teqball, pela sua resiliência e pela imensa vontade de vencer”, afirmou Rui Leitão, enaltecendo o espírito de dedicação e determinação da jovem atleta.