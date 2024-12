Manuel Carlos Inácio homenageado

Há mais de 20 anos, Manuel Carlos Inácio foi um dos organizadores do torneio de natal em andebol. A competição entretanto parou até que há nove anos a Associação 20 kms de Almeirim retomou o torneio, dando uma dimensão muito significativa.



Na cerimónia de encerramento, no domingo 22 de dezembro, os dirigentes da secção do clube homenagearam o dirigente falecido no final de novembro.



A filha de Manuel Carlos Inácio, Ana Luísa, recebeu uma placa entregue por Daniel Jesus que serviu para perpetuar a memória de uma pessoa que foi muito importante para várias gerações de andebolistas no concelho.