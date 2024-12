Santarém convida para grande passagem de ano

“Venha celebrar a entrada do novo ano em Santarém”. É este o repto que a autarquia escalabitana deixa para uma noite inesquecível com Maninho e OskarDJ e, às 00h00, dê as boas vindas a 2025 com um magnífico fogo de artifício.

Da programação há ainda:

21h30 | OskarDJ

22h30 | Maninho

00h00 | Fogo de Artifício

00h15 | OskarDJ

A festa decorre no Jardim da Liberdade e as entradas são gratuitas.