Torres Gomez dá presente de Natal ao Fazendense

Torres Gomez marcou os três golos da vitória do Fazendense, na 13.ª jornada do campeonato distrital da 1.ª Divisão.



A equipa de Zé Miguel está em terceiro lugar a quatro pontos do líder, Ferreira do Zêzere.



Na 2.ª Divisão Distrital, o U. Almeirim bateu o Moçarriense por 4-3. O Paço dos Negros perdeu, em casa, com U. Santarém B por 3-2 e o Benfica do Ribatejo foi goleado, por 7-1 frente ao AREPA.