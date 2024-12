Irmãos Freire dão luta no Masters Juvenil

Os tenistas da Associação 20kms de Almeirim, Artur Correia Freire e Gaspar Correia Freire ficaram pelo caminho na fase de grupos do Masters Juvenil da Federação Portuguesa de Ténis mas lutaram até ao fim pelo apuramento para a fase seguinte.

No escalão de Sub14, a fase de grupos arrancou com um jogo entre os dois irmãos em que Gaspar acabou por superar Artur Freire por 7/5 e 6/0.

Já no dia decisivo da fase de grupos, Gaspar Freire começou por defrontar o 1º cabeça de série, Duarte Santa Maria, do Sport Club do Porto, tendo cedido por 6/0 e 7/6, num encontro em que o segundo set podia ter caído para qualquer um dos lados. Já Artur Freire cedeu frente a Vicente Santos, do CT Porto, por duplo 6/0.

No último encontro da fase de grupos, Duarte Santa Maria derrotou Artur Freire por 6/0 e 6/4, em mais um jogo em que, mais uma vez, o segundo set foi de sentido completamente diferente face ao primeiro e Gaspar Freire acabou por ser superado por Vicente Santos por 7/6 e 6/2, no jogo que decidia quem se apurava para o encontro do 3º e 4º lugar.

Assim, Gaspar Freire acabou em 3º lugar do grupo com cinco pontos e Artur Freire no 4º lugar, com três pontos somados. Duarte Santa Maria viria a sagrar-se o vencedor no escalão de Sub14.

O Masters Juvenil da Federação Portuguesa de Ténis disputou-se entre os dias 27 e 29 de dezembro no Estádio Nacional no Jamor e reuniu os oito melhores atletas de 2024 de cada escalão.

Os jovens atletas ficaram alojados no Vila Galé Cascais e no sábado realizou-se também o jantar oficial do evento.