NERSANT promove ciclo de sessões de esclarecimento sobre incentivos para a Lezíria do Tejo

Estão abertas as candidaturas ao Sistema de Incentivos de Base Territorial para a região da Lezíria do Tejo. Para dar a conhecer todas as condições, ações e beneficiários abrangidos por este aviso, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar um ciclo de sessões de esclarecimento em várias localidades da região.

A primeira ação do calendário decorre no Núcleo NERSANT do Sorraia, em Benavente, no dia 15 de janeiro, seguindo-se uma sessão no CNIRM – Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, no dia 16, no Auditório Municipal de Coruche, no dia 21 e na Startup Santarém dia 23 de janeiro. Todas as sessões decorrem às 16:00 horas, sendo as inscrições gratuitas.

O SIBT destina-se a apoiar investimentos de pequena dimensão, promovendo a criação de micro e pequenas empresas ou a expansão e modernização das já existentes. Os projetos devem estar alinhados com estratégias territoriais que impulsionem o emprego e a modernização das economias locais. Este sistema de incentivos destina-se a micro e pequenas empresas localizadas na região NUTS II do Alentejo, nomeadamente na sub-região NUTS III da Lezíria do Tejo. O programa abrange um conjunto diversificado de atividades económicas, incluindo Indústria Transformadora (CAE 10 a 33), Alojamento, Restauração e Similares (CAE 55 e 56), e ainda diversos CAE ao nível do Comércio.

Nas mesmas sessões de esclarecimento, a NERSANT dará ainda a conhecer o Aviso ALT2030-2024-41 – Apoio ao Emprego e Empreendedorismo, que promove o incentivo à criação de projetos empresariais de pequena dimensão (micro e pequenas empresas) e a criação de postos de trabalho, contribuindo para o aumento da taxa de emprego. O projeto apoia a manutenção e crescimento do emprego associado a processos de modernização das pequenas empresas, promovendo a competitividade das organizações com especial enfoque no aumento da capacidade empregadora. Podem candidatar-se micro e pequenas empresas, de qualquer forma jurídica, com contabilidade organizada, bem como empresários em nome individual.

As inscrições para as sessões de esclarecimento podem ser feitas online no portal da NERSANT, em https://nersant.pt/agenda/. Para mais informações sobre as sessões ou sobre os Avisos em causa, os interessados devem contactar a Direção de Inovação e Empreendedorismo da NERSANT através dos contactos die@nersant.pt ou 249 839 500.