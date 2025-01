Garantia de Pedro Ribeiro nas primeiras palavras como candidato a Santarém: “Farei o meu mandato até ao fim em Almeirim”

Pedro Ribeiro falou, este domingo, pela primeira vez da candidatura à Câmara Municipal de Santarém deixando a garantira que não suspenderá funções em Almeirim.



“A concelhia do PS de fez-me o convite de ser candidato à Câmara de Santarém. Inicialmente foi algo que não esperava e que me deixou surpreendido. Nunca tinha pensado em ser autarca noutro concelho. Mas refleti. E tentei perceber se mais do que tudo, podia ser útil ao concelho de Santarém e à região. E à região, Porquê? Porque uma Capital de Distrito tem de ser um pólo de desenvolvimento para uma região. Quando uma cidade capital é farol todos os outros à sua volta ganham com isso. Porque há serviços, investimentos, atracões, … que apenas acontecem nestas cidades. Se não acontecerem todos perdemos. Se acontecerem ganhamos todos.”



O autarca que exerce funções desde 1997, assume que o mandato em Almeirim é para cumprir até ao último dia. “Tenho ainda vários e variados projetos para concretizar. Continuarei focado em fazer o melhor que sei. Tenho consciência que isto vai implicar ainda menos tempo livre, não ter férias, fins de semana, etc. terei de trabalhar ainda mais. Mas quem o faz por gosto consegue fazer mais do que à partida se podia pensar.”