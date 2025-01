Fazendense e União de Almeirim vencem primeira partida de 2025

O Fazendense e o União de Almeirim iniciaram o ano de 2025 com vitórias para o campeonato distrital. O Fazendense venceu em casa a equipa de Mação e o União de Almeirim goleou o Paço dos Negros no dérbi concelhio. O Benfica do Ribatejo voltou a ser goleado.

O Fazendense recebeu e venceu por 3-2 o Mação, após virar uma desvantagem de 0-2, em partida a contar para 14ª jornada do campeonato distrital da 2ª divisão. Torres Gomez bisou para os charnecos, que contaram ainda com um autogolo.

Na segunda divisão, o União de Almeirim arrancou o novo ano com uma vitória importante frente ao Paço dos Negros, por 4-0. Para os almeirinenses marcaram Loran, João Martins, Costinha e Vintinho.

O Benfica do Ribatejo foi goleado por 5-0 na deslocação ao terreno do Marinhais. A equipa do Benfica do Ribatejo e o Paço dos Negros ainda não venceram nesta competição.