Tigres vence e é líder

A equipa sénior do HC Tigres deslocou-se, este sábado, ao reduto do UD Vilafranquense e venceu por 4-1.



Os golos da equipa dos Tigres foram marcados por Francisco Santos (3) e Afonso Silva (1).



Com este resultado no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, a equipa almeirinense segue na liderança com 25 pontos, os mesmos do 2.º classificado mas com menos dois jogos.