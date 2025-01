Patinagem artística: Atletas de Almeirim integraram seleção

No final de 2024, Maria Carolina Alves e Madalena Cavaleiro representaram a seleção distrital de patinagem e participaram no 3º Torneio Inter-Regiões, na cidade de Fafe.

As duas atletas da modalidade de Patinagem Artística do Hóquei Clube Os Tigres e neste evento, participaram 119 atletas de dez Associações de Patinagem do

país, em todos os escalões. A Carolina foi campeã Distrital no escalão de Benjamins e

a Madalena foi vice-campeã Distrital no escalão Juvenil.

A Carolina e a Madalena são atletas no nível de competição e, ao longo da época de

2024, participaram em diversos torneios distritais e nacionais, que lhes valeram os

títulos de campeãs distritais. Este resultado, em conjunto com o empenho destas atletas em estágios, levou à sua seleção para integrarem a equipa distrital da Associação Patinagem Ribatejo.