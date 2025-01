TasteAtlas sugere Sopa da Pedra mas coloca-a no Alentejo

O guia online de comida tradicional, TasteAtlas, elegeu as 100 melhores regiões gastronómicas de 2024 e a Sopa da Pedra de Almeirim é referenciada mas inserida na região do Alentejo, que conquistou o 9.º lugar com uma avaliação de 4,4 estrelas em cinco.



Entre os vários produtos e pratos que o guia sugere estão as Bifanas de Vendas Novas, a Sopa da Pedra de Almeirim, a Sopa de Cação em Beja, o Pão e Presunto Alentejano, o Choco Frito e Moscatel de Setúbal, as Tortas e Queijo de Azeitão ou a Farinha Torrada de Sesimbra, embora estas três últimas regiões não se situem no Alentejo.



Quanto a restaurantes, o TasteAtlas destaca o Solar do Forcado (Portalegre), Dom Joaquim (Évora), Restaurante Casa Chef Victor Felisberto (Abrantes), Casa Mateus (Sesimbra) ou O Espalha Brasas (Alcraviça). Além do Alentejo, as regiões de Trás-os-Montes (14.º), Algarve (20.º), Açores (51.º), Bragança (80.º), Vila Real (81.º) e Santarém (91.º) também tiveram o seu merecido destaque no ranking do TasteAtlas.