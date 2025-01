UVA entrega cabaz a pessoas necessitadas

Os elementos da UVA (União de Veteranos de Almeirim) abriram o ano novo de forma solidária entregando à Câmara Municipal um cabaz para distribuir por pessoas necessitadas.



No passado mês dezembro, no jantar de natal da UVA, foi pedido a toda a família UVA que levasse um bem alimentar . Desta iniciativa resultou um cabaz bem generoso que foi entregue ao gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Almeirim para que fosse distribuído por pessoas necessitadas do concelho.



Pedro Borrego e Paulo Jacinto fizeram a entrega a António Maximiano e a Maria do Rosário Russo.