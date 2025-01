Câmara de Santarém com saldo orçamental de 5,6 milhões de euros

A Câmara Municipal de Santarém aprovou o mapa de “Demonstração do Desempenho Orçamental”, no passado dia 14 de janeiro, onde anuncia que o saldo orçamental transitado da gerência de 2024 é de 5.639.090,14 euros, representando um aumento face ao saldo de 2023 de aproximadamente 770 mil euros.

O valor obtido, permite assim que seja incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, a um conjunto de rubricas que necessitam de reforço no orçamento do ano 2025.

João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, refere que “esta alteração da metodologia de afetação do saldo de gerência já no mês de fevereiro, em vez de esperarmos por abril como era habitual, vai permitir dar uma resposta mais rápida à capacidade de investimento nas diversas áreas do Município e de execução de alguns projetos nas nossas dezoito (18) Freguesias”.

João Leite sublinha que “há um aumento do saldo de gerência face ao ano 2023, na ordem dos 770 mil euros” reforçando que “o rigor na gestão orçamental estará sempre presente”, acrescentando que esta “situação dá ao Município a robustez necessária para responder com equilíbrio e sustentabilidade aos anseios e ambições que estão identificadas no orçamento para 2025”.