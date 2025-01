Dança: Pares de Almeirim participam para Gala dos Campeões

Os pares Hugo Magalhães, Sónia Anastácio e Ricardo Matias, Maria Isabel Leandro vão ser homenageados na Gala dos Campeões de dança, em Viseu.

A secção dos 20 kms de Almeirim assume que é um enorme “orgulho” ter conseguido garantir a presença destes dois pares na gala que vai premiar os atletas. “No primeiro ano de competição, termos dois pares na Gala dos campeões é só algo de extraordinário. Parabéns aos pares e parabéns ao nosso professor por estes títulos conquistados em 2024”, conclui o clube.

Recorde-se que Hugo Magalhães e Sónia Anastácio foram, em 2024, venceram o campeonato nacional e o circuito em seniores iniciados 2. Ricardo Matias e Maria Isabel Leandro venceram o circuito nacional Seniores Iniciados 3.

A Federação Portuguesa de Dança Desportiva (FPDD), em parceria com a My Way Associação, organiza a primeira competição do ano de Dança Desportiva, que terá lugar no Pavilhão Cidade de Viseu, no próximo dia 25 de janeiro.

Este evento inclui:

• 1.ª Jornada da Taça de Portugal

• Campeonato Nacional de Sub-21 (Latinas e Standard)

• Campeonato Nacional Seniores II Open Standard

• Campeonato Nacional 10 Danças em Solos

Para culminar este dia dedicado à dança, realizar-se-á a Gala dos Campeões da FPDD, no mesmo local, pelas 21h00, onde serão celebrados os talentos e os feitos alcançados no ano anterior.

Este encontro conta com o apoio da Câmara Municipal de Viseu e com o reconhecimento e colaboração do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Com o objetivo de promover a Dança Desportiva, valorizar os praticantes e homenagear os agentes desportivos pelo seu contributo excecional, este será o pontapé de saída para um ano repleto de movimento e emoção.