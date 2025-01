Enoturismo do Centro de Portugal regressa à maior feira mundial de turismo

O Enoturismo do Centro de Portugal regressa à FITUR (22-26 janeiro) com um programa completo de atividades destinado ao público profissional e geral durante os vários dias do evento.

O Centro de Portugal é o destino ideal para os amantes do vinho e da cultura. Este território combina vinhos de excelência, paisagens deslumbrantes, uma gastronomia rica e um património histórico e cultural de renome. No stand 4E05A da FITUR 2025, o Enoturismo do Centro de Portugal apresenta-se como uma referência de enoturismo inovador e sustentável, um modelo de colaboração entre regiões e produtores.



Enoturismo: O coração do Centro de Portugal

O projeto Enoturismo do Centro de Portugal surge como uma parceria inédita entre as cinco regiões vitivinícolas – Bairrada, Beira Interior, Dão, Lisboa e Tejo – para promover o enoturismo de forma integrada. Esta iniciativa valoriza não apenas os vinhos, mas também os territórios, as tradições e a hospitalidade das gentes locais.

O enoturismo, enquanto setor estratégico, está a gerar impacto económico e cultural significativo, posicionando o Centro de Portugal como um dos destinos emergentes no panorama internacional.



5 Regiões – Mais de 1.000 experiências

O Enoturismo do Centro de Portugal é uma iniciativa conjunta das cinco Regiões Vitivinícolas que a compõem: BAIRRADA, BEIRA INTERIOR, DÃO, LISBOA e TEJO. Sob o lema do enoturismo, promovem de forma integrada os seus territórios, vinhos, cultura e gastronomia.

Uma oportunidade única para profissionais e visitantes

O evento marca o início de uma campanha internacional para atrair enoturistas e promover os produtos das rotas do vinho das cinco regiões, criando pontes entre produtores e mercados globais.