Equipa de Sub16 do Ténis Almeirim sagra-se vice-campeã regional

A equipa de Sub16 masculina da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim sagrou-se vice-campeã regional de equipas, garantindo novamente a presença no Campeonato Nacional.

A turma almeirinense, composta por Artur Freire, Gaspar Freire, Rui Tavares, Pedro Nuno, Pedro Serrão e Rodrigo André Deus e capitaneada por Martinho Cruz, voltou a destacar-se ao garantir o 2º lugar e um lugar entre as melhores do país.

Num campeonato regional atípico, em que duas das cinco equipas foram desclassificadas por irregularidades na inscrição de jogadores, a Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim venceu um encontro frente ao Clube Ténis das Caldas da Rainha e acabou por ceder frente ao Clube Ténis Torres Novas.

Tendo em conta as desclassificações, o Ténis Almeirim terminou em 2º lugar com 10 pontos, apenas superado por Torres Novas, com 14 e relegando as Caldas da Rainha para o 3º lugar do pódio.

O vice-campeonato regional por equipas da Associação de Ténis de Leiria garante o acesso ao Campeonato Nacional a disputar em data e local ainda a definir.