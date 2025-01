Armando Calado organiza dois grandes musicais

Armando Calado Produções apresenta dois grandes espetáculos no Casino Estoril (25 março) e Coliseu do Porto (8 abril).



“We Will Rock You” é um espetáculo que tem como base as músicas dos Queen e que foi escrito pelo autor e comediante inglês Ben Elton, em parceria com Brian May e Roger Taylor, membros da banda.



O espetáculo é um musical e retrata a história de um planeta paralelo onde todos os habitantes foram ensinados e formatados a terem a mesma forma de ser e de estar perante a vida, onde temas como cantar e tocar eram rigorosamente proibidos.

Desta feita, um grupo de rebeldes, chefiado por Galileo e Scaramouche, tenta encontrar toda a música perdida, vendo-se obrigados a passarem por diversos e difíceis obstáculos, sendo um deles a malvada Killer Queen.



Este musica já foi visto por mais de 16 milhões de pessoas e apresentado em 19 países.