Vinhos do Tejo presentes na Feira Internacional de Turismo em Madrid

O Tejo é uma das cinco regiões vitivinícolas presentes na Feira Internacional de Turismo (FITUR) que decorre de 24 a 26 de janeiro 2025, em Madrid.

O projeto Enoturismo do Centro de Portugal surge como uma parceria inédita entre as cinco regiões vitivinícolas – Bairrada, Beira Interior, Dão, Lisboa e Tejo – para promover o enoturismo de forma integrada. Esta iniciativa valoriza não apenas os vinhos, mas também os territórios, as tradições e a hospitalidade das gentes locais.

No stand 4E05A da FITUR 2025, o Enoturismo do Centro de Portugal apresenta-se como uma referência de enoturismo inovador e sustentável, um modelo de colaboração entre regiões e produtores. O território vai promover os vinhos de excelência, paisagens deslumbrantes, uma gastronomia rica e um património histórico e cultural de renome.

O Enoturismo do Centro de Portugal é uma iniciativa conjunta das cinco Regiões Vitivinícolas que a compõem: BAIRRADA, BEIRA INTERIOR, DÃO, LISBOA e TEJO.

BAIRRADA – Berço do vinho espumante português, esta terra acolhedora convida a explorar os seus oito municípios unidos pela vinha e a desfrutar de experiências únicas em adegas centenárias e modernas, que revelarão ao viajante histórias singulares. Aqui encontra-se o Bussaco e o seu famoso bosque, entre a vila marítima de Aveiro e a cultural Coimbra, com um património espetacular. A Bairrada oferece passeios entre vinhas, florestas centenárias, o mar ou a serra. O “leitão” ou leitão assado à moda desta região, acompanhado por uma ampla gama de sabores da terra e do mar, é a melhor sugestão de harmonização com os seus vinhos e espumantes.

BEIRA INTERIOR – É a região vinícola mais alta de Portugal, onde se produzem vinhos de grande personalidade, moldados por um delicado equilíbrio entre o calor abrasador e o frio rigoroso. Aqui surpreendem o viajante a identidade territorial, a beleza das paisagens e as aldeias históricas recônditas que pontuam toda a região. Um território forte e sólido, como o granito que compõe a sua paisagem, elegante, diverso e singular, tal como os seus vinhos.

DÃO – A região do Dão oscila entre a grandeza da montanha e a fragilidade do rio que lhe dá nome, a fascinação do granito e a magia das vinhas. É uma terra de histórias, pessoas e memórias. É imprescindível descobrir os seus vinhos elegantes, produzidos a partir da Touriga Nacional e do Encruzado, e entrar num novo mundo de aromas e sabores que cativam e nunca serão esquecidos.

LISBOA – À beira do Atlântico e a norte da cidade de Lisboa, esta região vinícola convida a descobrir vinhos irrepetíveis e enigmáticos, indissociavelmente ligados à cultura que lhes deu origem. Aqui percorrem-se caminhos que nos levam do mar às vinhas, convidando o viajante a respirar a majestosa Sintra, descobrir a encantadora vila de Óbidos, visitar a vila marítima da Nazaré com as suas ondas gigantes apenas acessíveis a surfistas, ou encontrar a espiritualidade de Fátima. Um território de aromas e sabores que incluem as caldeiradas de Peniche junto ao mar ou os requintados doces conventuais do impressionante Mosteiro de Alcobaça.

TEJO – Esta região localizada no coração de Portugal leva o nome do rio que a atravessa. Ligada à produção vinícola desde tempos imemoriais, é terra de touros e cavalos, mas também de belos e surpreendentes castelos, mosteiros e igrejas, assim como de cidades e vilas cheias de encanto. A paisagem é feita de verde e água, e as suas gentes são pura hospitalidade. A região vitivinícola do Tejo é uma das mais antigas, e as portas das suas adegas estão sempre abertas ao enoturista.

O evento marca o início de uma campanha internacional para atrair enoturistas e promover os produtos das rotas do vinho das cinco regiões, criando pontes entre produtores e mercados globais.