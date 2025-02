José Miguel Rodrigues sagra-se vice-campeão do Masters Sub18

O tenista da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim, José Miguel Rodrigues sagrou-se vice-campeão do Masters Sub18 da Federação Portuguesa de Ténis. O tenista de Almeirim cedeu apenas na final frente a Diogo Coelho.

Frente ao atleta do Clube Escola Ténis de Oeiras, José Miguel Rodrigues acabou por ceder pelos parciais de 6/1 e 6/1, tornando-se assim vice-campeão do Masters Sub18, o torneio que consagra o “mestre dos mestres” da temporada 2024.

Depois de ter conseguido um lugar entre os dois primeiros do grupo, com vitórias por 6/1 e 7/6 e por duplo 6/4, José Miguel Rodrigues acaba por ceder apenas na final, consagrando, ainda assim, um ano de 2024 em que foi dos mais competitivos do escalão de Sub18 nos torneios do calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis.

Depois de ter garantido, no passado, a presença nos masters de outros escalões, José Miguel Rodrigues volta a marcar presença e desta vez registando um novo máximo ao sagrar-se vice-campeão.

O Masters Sub18 da Federação Portuguesa de Ténis decorreu entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro na nave coberta do Estádio Nacional do Jamor, tendo decorrido em simultâneo com o Masters Absoluta e de ténis em cadeira de rodas.