Burguer King abre novo restaurante em Santarém

O Burger King acaba de inaugurar o seu segundo restaurante na cidade de Santarém. Presente há 23 anos no mercado português, este é o 10º restaurante do Burger King no distrito de Santarém, onde a marca chegou pela primeira vez em 2018. A última abertura foi em 2022, em Abrantes.

Esta abertura em Santarém representa a criação de 30 postos de trabalho diretos, num total de cerca de 300 postos de trabalho já criados pelo Burger King no distrito.

No novo restaurante de Santarém os clientes podem encontrar toda a oferta do menu Burger King e saborear clássicos como o Whopper, nas suas várias opções (carne, vegetariano e sem glúten) e as edições limitadas como o Crazy Bacon, acompanhados pelos snacks e terminando nas irresistíveis sobremesas.

Os mais pequenos não foram esquecidos porque, além de um divertido Playking, haverá sempre surpresas à espera deles nos Menu King Jr., como os divertidos Smurfs que acabaram de chegar aos Burger King ou as icónicas coroas que fazem os clientes Burger King sentirem-se os reis do momento!

O restaurante conta com serviços como o sistema de refill de bebidas, quiosques de pré-order e wifi gratuito, além do serviço de take away e Home Delivery. Este é um espaço projetado a pensar num modelo de proximidade, mais acessível e confortável para todos os que o visitam, e que quer proporcionar momento de partilha e de convívio em família ou entre amigos. Esta premissa está presente na arquitetura e disposição do restaurante e na sua decoração, criando um espaço onde dá gosto estar e desfrutar do verdadeiro sabor da carne na grelha.

A abertura destes restaurantes faz parte do plano de expansão do Burger King® que já conta com mais de 200 restaurantes em Portugal. Com cerca de 5000 colaboradores, uma das prioridades estratégicas da marca passa por criar uma maior proximidade com o consumidor, através de uma estratégia de expansão e de crescimento, com o objetivo de continuar a levar o sabor autêntico da grelha a todo o país e a promover o crescimento económico local através da criação de novos postos de trabalho.

Situado no Santarém Retail Park, na Quinta das Cegonhas, sentido sul/norte, o restaurante está aberto sete dias por semana, das 11h30 às 00h00, com o serviço Drive Thru a funcionar de segunda a quinta-feira até às 01h00 e de sexta e domingo até às 02h00. Possui uma área com mais de 300m2 e com capacidade para 173 pessoas, 84 em sala e 89 em esplanada.