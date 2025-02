Equipas seniores do Ténis 20kms de Almeirim garantem apuramento para a fase final

As equipas sénior masculina e feminina asseguraram este fim-de-semana, 1 e 2 de fevereiro, a passagem à fase final do Campeonato Regional de equipas da Associação de Ténis de Leiria. Já a equipa B dos seniores masculinos acabou por ceder mas ainda pode garantir o apuramento.

A equipa feminina de seniores venceu o Clube Escola Ténis de Leiria por 3-0. Francisca Caetano bateu Sara Madureira por duplo 6/1 enquanto Joana Caetano venceu Susana Santos por 6/1 e 6/3. No par, Gabriela Rodrigues e Maria Rita Madureira venceram Catarina Monteiro e Rita Estrela por 7/5 e 6/2.

Com esta vitória, a equipa da Associação 20kms de Almeirim garante a passagem à fase final com o 2º lugar do grupo com seis pontos a uma jornada do fim, que servirá apenas para disputar a liderança do grupo 2.

A equipa A dos seniores masculinos venceu a ultima jornada frente à equipa B da Academia Ténis Avelar por 5-0. Nos singulares, Luís Martins venceu Pedro Freire por duplo 6/0, Gaspar Correia Freire bateu Filipe Silva por 6/0 e 6/1 e Artur Correia Freire derrotou José Lucas Cordeiro por duplo 6/1.

Nos pares, André Martins e Marcos Cavaca venceram Afonso Brás e Filipe Silva por duplo 6/0 enquanto Artur e Gaspar Freire bateram Pedro Freire e José Lucas Cordeiro por duplo 6/1. Com esta vitória, Almeirim termina o grupo em 1º lugar com 9 pontos.

Já a equipa B dos seniores masculinos cedeu em casa frente ao Clube Ténis de Peniche por 3-2. Nos singulares, José Rodrigues venceu Francisco Chagas por 6/3 e 6/2 e Rui Tavares derrotou Miguel Nunes por 6/3 e 6/4, enquanto Francisco Garrido acabou por ceder frente a Pedro Vaz por 6/3 e 7/6.

Nos pares, Eduardo Almeida e Tiago Coelho foram batidos por Pedro Vaz e Miguel Nunes por duplo 6/0 e José Rodrigues e Francisco Garrido acabaram derrotados por Francisco Chagas e Francisco Duarte por 3/6, 6/3 e 12-10 num disputadíssimo Super Tie Break. Com este resultado, a equipa B segue em 2º lugar do grupo com 4 pontos, a uma jornada do fim.