Jornadas da Oliveira, da Poda e do Azeite na Moçarria

Iniciativa de defesa do olival tradicional inclui demonstrações de poda, prova de azeites e almoço.

As Jornadas da Oliveira, da Poda e do Azeite vão decorrer dia 22 de Fevereiro na Moçarria, concelho de Santarém. Uma iniciativa que junta a defesa e promoção do olival tradicional, a troca de experiências demonstrações de poda de oliveiras e prova de azeites, uma vertente que foi adicionada este ano. As jornadas são feitas em parceria

Esta iniciativa em parceria da associação sem fins lucrativos Descularte, que tem sede em Almeirim, com a junta de freguesia, com o apoio da Câmara de Santarém, conta com a participação de profissionais ligados ao sector. Vão estar o dirigente da Associação para a Promoção do Olival e Azeite de Aire e Candeeiros (APOAC), Luís Melo, e a provadora de azeites e engenheira Rita Godinho, além de outros profissionais da agronomia e técnicos de equipamentos de poda.

As inscrições são limitadas e a iniciativa inclui um petisco de boas-vindas e um almoço de bacalhau assado com mangusto, prato característico da zona. As inscrições, com um valor de 26€, podem ser feitas através do link: https://8ctgaizj.forms.app/jornadas-oliveira-poda-e… Sendo que este valor é garantido até dia 12 de Fevereiro, passando a 30€ depois dessa data. Mais informações podem ser obtidas através do telemóvel: 935333153 ou do e-mail: direcção.descularte@gmai.com.