A Microsoft Portugal junta-se, uma vez mais, à Guarda Nacional Republicana (GNR) para assinalar o Dia da Internet Mais Segura, marcado para o próximo dia 11 de fevereiro.

A sessão comemorativa que contará com mais de 150 crianças, está agendada para o dia 11 de fevereiro, às 09h30, no espaço da AI Innovation Factory e no auditório do AIHub da Unicorn Factory, em Alvalade, e marca o arranque de um conjunto de iniciativas de sensibilização, com o tema “Cidadania Digital”, que têm como objetivo alertar a comunidade Educativa para os perigos constantes da Internet e sensibilizar as crianças para os perigos online atuais, disponibilizando-lhes dicas de como se podem proteger.

Além desta sessão agendada para Lisboa, existirão outras duas sessões, uma no dia 13 de fevereiro, em Santa Maria da Feira, no espaço do Europarque, em colaboração com a Universidade de Aveiro, com o Europarque e com a Câmara Municipal de Santa Maria Feira, e outra, no dia 17 de fevereiro, em Esposende, no auditório do Laboratório de Inovação e Sustentabilidade Alimentar no polo de Esposende do Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA),em colaboração com a Câmara Municipal de Esposende e o IPCA.

Nesta primeira sessão, irão marcar presença Andrés Ortolá, Diretor-Geral da Microsoft Portugal, Major-General Pedro Manuel Sequeira Estrela Moleirinho, Adjunto do Comandante do Comando Operacional da Guarda Nacional Republicana, Gil Azevedo da Unicorn Factory Lisboa, entre outros altos representantes de organismos públicos.

Recorde-se que a Microsoft Portugal é membro fundador do Consórcio da Internet Segura e há onze anos consecutivos que se associa à GNR para assinalar, em fevereiro, o Dia da Internet Mais Segura. Nesta iniciativa, que arrancou em 2014, já contamos com:

O envolvimento de mais de 420 mil alunos, do 1.º ao 3.º ciclo de ensino;

O envolvimento de mais de 35 mil professores e encarregados de educação;

7 169 sessões ministradas de norte a sul do país;

6 507 escolas envolvidas nas sessões de sensibilização.

As sessões gratuitas, que serão entregues nas escolas de norte a sul do país nos próximos meses, são dirigidas a estudantes do ensino básico e secundário, através de cerca de 360 militares da GNR e de mais de 150 voluntários da Microsoft Portugal. O objetivo é chegar ao maior número de escolas e alunos possíveis, e abordar temas como a segurança digital, a importância da proteção de dados e tipologias de ciberataques, nomeadamente os perigos do phising. Além destes temas, todos os participantes vão ficar a conhecer os seus direitos e as formas de atuar perante casos de cyberbulling. Os conteúdos preparados pelas entidades envolvidas, visam dotar a comunidade escolar das ferramentas necessárias para garantir o bem-estar online.