HC Os Tigres reforça liderança no campeonato

O Hóquei Clube Os Tigres venceu o HC Sintra B, fora de portas, por 3-2 em partida a contar a 15ª jornada do campeonato nacional da 3ª divisão zona sul A. Os golos desta partida foram apontados por Alexandre Costa (2) e Rui Alves.

Com esta vitória, a equipa de Almeirim reforçou a liderança na competição ao somar um total de 34 pontos, em 13 jogos já realizados. Logo atrás segue o APAC Tojal com os mesmos pontos, mas com 15 jogos, e em 3º lugar o Vilafranquense com 33 pontos e os mesmos jogos dos Tigres.

Na próxima jornada, os almeirinenses deslocam-se ao terreno do HC Turquel B.