Ana Bacalhau e Pedro Mafama no Festival do Cogumelo da Parreira

O Festival do Cogumelo da Parreira está de volta para a sua 8ª ediçao, que decorre de 28 de fevereiro a 2 de março, na União de Freguesias de Parreira e Chouto.

O evento de dinamização e promoção territorial, com base num produto endógeno da charneca, o cogumelo, é organizado pelo Município da Chamusca, em parceria com a União de Freguesias da Parreira e Chouto. O programa inclui vários espaços dedicados a shocookings, livecookings, stand up cooking, degustação e diversos Workshops.

Destaque ainda para os passeios micológicos, expositores, artesanato e espaço de restauração. A animação musical está garantida com os concertos de Yang (28 de fevereiro), Ana Bacalhau (1 de março) e de Pedro Mafama (2 de março). A música promete continuar pela noite dentro, com o DJ Menasso, e DJ André Gaspar, sexta-feira e sábado, respetivamente.

O Festival do Cogumelo da Parreira foi criado há oito anos e nasceu com o objetivo de promover um produto típico do concelho da Chamusca, que tem um peso relevante na economia local da freguesia da Parreira e localidades limítrofes.

O certame decorre no recinto de festas da Parreira. A entrada é livre.