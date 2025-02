Centro de Karate Amicale Almeirim em destaque no Karate Open Kids Valongo

A equipa de competição da Associação Amicale Karate-Portugal Martial Arts participou, no dia 15 fevereiro, no no Karate Open Kids de Valongo.



Um torneio de elevada exigência nacional que reuniu cerca de 600 atletas. A AK-PMA convocou cinco jovens atletas, três deles do Centro de Karate Amicale Almeirim (Dojo de Benfica do Ribatejo) e mais uma vez demonstraram grande determinação e espírito competitivo.





Duarte Jordão brilhou ao conquistar o 2º lugar na categoria de Kata Iniciado Masculino, enquanto Carlota Baptista subiu ao pódio com um excelente 3º lugar em Kumite Infantil Feminino -35kg. João Matias Pedro, também deu o seu melhor. Desta vez não conseguiu alcançar o pódio, mas mostrou garra e dedicação.



O próximo desafio da equipa será já no próximo dia 22 de fevereiro, no Karate Open Juvenil de Alcabideche, onde os atletas irão novamente demonstrar a sua evolução e espírito competitivo.