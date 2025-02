Fazendense regressa às vitórias

A Associação Desportiva Fazendense regressou às vitórias na deslocação ao terreno do Ouriense, onde venceu por 0-1, em partida a contar para 18ª jornada do campeonato distrital da 1ª divisão da AF Santarém.

Carlos Bacalhau foi o autor do único golo do jogo. Os charnecos somam assim a 12ª vitória no campeonato, onde somam 39 pontos.

O Ferreira do Zêzere é líder com 51 pontos e o Samora Correia segue logo atrás com 44 pontos.