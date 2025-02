Ténis Almeirim domina torneio oficial em Leiria

Todos os tenistas da Associação 20kms de Almeirim que participaram no Torneio Arco Iris, em Leiria, saíram com um troféu nas mãos. Em Sub18, Martim Salvador venceu o troféu frente ao colega da Associação 20kms, André Martins e juntos venceram em pares contra Rui Tavares. Em Sub14, Pedro Nuno conquistou o troféu de pares.

Martim Salvador conquistou a variante de singulares e pares no escalão de Sub18. Em singulares, o 1º cabeça de série venceu na final o colega de clube, André Martins, por 6/2 e 6/0. No caminho até à final, Martim Salvador bateu Manuel Oliveira, do RacketSports Clube de Leiria, por 6/0 e 6/2 e Diogo Ordonho, do CT Torres Novas, por 6/1 e 6/4.

Já André Martins começou por vencer outro tenista da Associação 20kms de Almeirim, Rui Tavares, por 6/1 e 6/0, vencendo depois Alexandre Mermod, do CT Caldas da Rainha, por 6/1 e 6/3, antes de vencer Bernardo Bray Alves, do CT Lourinhã, por 6/3 e 6/0, antes de chegar à final.

Em pares, Martim Salvador e André Martins conquistaram o troféu frente a Manuel Oliveira e….Rui Tavares, também da Associação 20kms, por 6/1 e 6/2. Até à final, a dupla vencedora bateu Bernardo Bray Alves e Gabril Amim, da Lourinhã, por 6/0 e 6/1 enquanto Rui Tavares e Manuel Oliveira bateram António Chichorro (RSC Leiria) e Rodrigo Fernandes Oliveira (CET Leiria), por duplo 6/2.

No escalão de Sub14, em pares, o tenista da Associação 20kms, Pedro Nuno defendia o estatuto de 1º cabeça de série ao lado de Pedro Teves, do RSC Leiria, vencendo o torneio ao bater Alex Gameiro (GC Vale do Lobo) e Salvador Rato (CT Lourinhã), por 6/3 e 6/4 . Até à final, a dupla venceu Alexandre Calheiros (AHEAD CT) e Miguel Felicio Mendes (Colégio Vasco da Gama), pelos parciais de 2/6, 7/6 e 10-7.

Em singulares, Pedro Nuno, que defendia o estatuto de 2º cabeça de série, caiu apenas nas meias-finais. O tenista da Associação 20kms de Almeirim bateu Manuel Vicente Caetano, do Coimbra RC, por duplo 6/2 e na ronda seguinte eliminou Lourenço Castanheira, também de Coimbra, por 6/1 e 6/2. O tenista de Almeirim acabou por cair apenas frente ao vencedor do torneio, Alex Gameiro, do GC Vale do Lobo Algarve, pelos parciais de 6/1 e 6/2.

O Torneio Arco Iris I decorreu entre os dias 22 e 23 de fevereiro e foi promovido pelo Clube Escola Ténis de Leiria (CETL), tendo integrado o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível C nos escalões de Sub14 e Sub18.