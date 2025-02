Perto de duas centenas de pessoas presentes na paelha solidária de angariação de fundos para Maria Clara

Quase duas centenas de pessoas estiveram presentes num almoço solidário que serviu para angariar fundos para a pequena Maria Clara, de quatro anos de idade, que sofre de atrofia muscular espinhal tipo 1, no passado sábado, dia 22 de fevereiro, no Centro Cultural das Fontaínhas e Graínho, em Santarém.

Pedro Corte Real, que idealizou o almoço solidário, confeccionou uma enorme paelha para 165 pessoas, que rendeu mais de 1800 euros para ajudar a pequena Maria Clara a enfrentar os tratamentos diários e dispendiosos que necessita de fazer para ter uma melhor qualidade de vida. Para além da medicação, realização de fisioterapia, hidroterapia e terapia da fala, deve ainda usar diversos equipamentos especializados para atenuar a evolução da patologia, porém os valores monetários são muito elevados.

A pequena Maria Clara, de quatro anos de idade, foi diagnosticada com Atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença neuromuscular do foro genético que se agrava com o tempo e que afecta todos os músculos do corpo, à excepção dos do rosto, manifestando-se com maior gravidade nas pernas e nos braços.

A criança foi uma das poucas em Portugal a tomar o Zolgensma, um medicamento que um valor estimado à volta dos dois milhões de euros, que lhe conferiu diversas melhorias físicas.

Perante a doença de Maria Clara, a mãe Carina Mendes tornou-se cuidadora a tempo inteiro e o único sustento do casal é o trabalho de Marco Madeira, o pai, que não chega para tudo o que é necessário para a filha.

A família criaram no Facebook e Instagram, “A Guerreira Maria Clara”, onde contam com a solidariedade de todos para adquirir bens necessários para que a criança tenha uma evolução positiva. Os interessados em ajudar podem efectuar a sua doação através de MBWay para o número 911770076 ou por transferência bancária para o NIB: PT50004552304033893680593.