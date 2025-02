Condutor sente-se mal e camião despista-se contra separador central nas portagens da A13 em Almeirim

Uma viatura pesada de mercadorias de transporte de madeira despistou-se e embateu no separador central na tarde desta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, nas portagens da A13, em Almeirim.

Segundo fonte do comando sub-regional da Lezíria do Tejo, o condutor da viatura pesada sentiu-se mal, após a passagem pela portagem da A13, no sentido Salvaterra de Magos/Almeirim, o que levou o veículo a entrar em despiste e a embater o separador central da via. A vítima foi de imediato assistida pela equipa médica da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Santarém, que estava a passar no local na hora do acidente. O homem foi estabilizado no local e transportado para o Hospital de Santarém com ferimentos considerados ligeiros.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h20 e nas operações de socorro no local estiveram envolvidos 18 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, Benavente, VMER e GNR, apoiados por oito veículos.

O trânsito está a fazer-se de forma condicionada na zona da portagem.