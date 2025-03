Atletismo de Almeirim garante cinco atletas na seleção distrital do Inter Associações de Salto em Altura em Sala

A secção de Atletismo dos 20km de Almeirim conquistou vários pódios no Torneio Distrital de Salto em Altura em Sala+, que se realizou no dia 2 de março, na Nave Desportiva de Alpiarça.

A equipa do Atletismo Almeirim esteve representada por 11 atletas, que demonstraram grande dedicação e talento ao longo da competição. Destes, sete atletas alcançaram lugares no pódio e revalidaram os seus recordes pessoais.

No que diz respeito à classificação coletiva, o Atletismo Almeirim alcançou um meritório segundo lugar, com a marca acumulada de 6,92 metros. A equipa ficou apenas atrás do CLAC do Entroncamento, que venceu a competição, e à frente da Casa do Benfica de Abrantes, que completou o pódio.

O resultado final da prova foi determinado pelo somatório da melhor marca alcançada pelo melhor atleta de cada equipa nos três escalões em competição, tanto no escalão masculino como no feminino: sub-14, sub-16 e sub-18.

A recente participação na competição de salto em altura em sala resultou na convocatória de cinco atletas da equipa de Almeirim para a seleção distrital. Os atletas representarão a Associação de Atletismo de Santarém no Inter Associações, que será realizado no dia 8 de fevereiro de 2025, na Nave Desportiva de Alpiarça.

Os convocados são: Inês Russo e Kevin Correia no escalão sub-14, Elizaveta Shuyvan, Guilherme Mendes e Dinis Gonçalves no escalão sub-18.

Lugares de pódio individual:

1º lugar

Inês Russo (sub-14): 1,25m

Elizaveta Shuyvan (sub-18): 1,32m

Guilherme Mendes (sub-18): 1,71m

2º lugar

Kevin Correia (sub-14): 1,26m

Dinis Gonçalves (sub-18): 1,65m

3º lugar

Francisco Almeida (sub-16): 1,38m

Margarida Oliveira (sub-18): 1,25m