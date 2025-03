ULS Lezíria lidera implementação de solução digital para monitorização do percurso clínico

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria lidera a implementação do PRISMA, uma solução digital inovadora desenvolvida por uma empresa tecnológica, em co-criação com cinco ULS nacionais no âmbito da Agenda Mobilizadora Health from Portugal, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Esta plataforma permite a recolha estruturada do percurso clínico dos doentes, a determinação dos custos ao longo do ciclo de cuidados (Patient-Level Costing), o registo clínico estruturado e a incorporação de medidas reportadas pelo doente – Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) e Patient-Reported Experience Measures (PREMs) -, garantindo uma visão mais completa e centrada no utente.

A ULS Lezíria foi pioneira na implementação do PRISMA no Serviço de Oftalmologia, dirigido por Cristina Amorim. Após a preparação da equipa em julho de 2024 e a formação em outubro, o sistema está agora em uso no registo estruturado de primeiras consultas, consultas pós-operatórias de cirurgia de cataratas e procedimentos cirúrgicos, graças ao empenho das equipas de oftalmologia, ortótica, tecnologias de informação e gestão de projetos.

O PRISMA oferece uma visão abrangente da jornada clínica, melhora os cuidados prestados, gera evidência científica e promove a inovação na saúde. Estão ainda a ser desenvolvidas funcionalidades para benchmarking entre instituições nacionais e internacionais, fomentando a melhoria contínua.

O sucesso desta fase inicial reforça a capacidade da ULS Lezíria em adotar tecnologia em benefício dos profissionais de saúde e utentes, posicionando-se na vanguarda da digitalização da saúde em Portugal.