Caudais elevados do Rio Tejo levam à ativação do Plano Especial de Emergência para Cheias

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém ativou o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, no nível de alerta amarelo, às 22h30, do dia 10 de março, devido ao aumento considerável dos níveis hidrométricos e caudais do rio Tejo e seus afluentes.

Segundo a Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo, as causas para ativação do plano prende-se com a precipitação registada nos últimos dias, assim como as descargas das barragens e afluentes da bacia hidrográfica do Tejo.

As autoridades adiantam que se prevê a manutenção dos caudais debitados pelas barragens, o que pode potenciar um aumento dos níveis hidrométricos do rio Tejo. Nos próximos dias, a previsão meteorológica aponta para mais precipitação e a Proteção Civil espera a manutenção dos caudais com valores acima dos 2000m3/s, o que é um fator de risco significativo no galgamento das margens do rio Tejo e seus afluentes.

No caso do Rio Sorraia, a informação hidrológica da Agência Portuguesa do Ambiente indica o aumento das afluências na sub-bacia do Sorraia, com possibilidade de inundações nas zonas historicamente mais vulneráveis.

As autoridades recomendam à população que retire bens e haveres das zonas de leito do rio que possam estar em risco de inundação, garanta a segurança dos animais, deslocando-os para locais não suscetíveis de alagamento e avisa que a população deve manter-se informada através das comunicações oficiais e adotar as medidas preventivas necessárias para garantir a segurança de todos.