NERSANT explica incentivos ao investimento e emprego para a Lezíria do Tejo

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém tem vindo a dinamizar sessões de esclarecimento sobre os incentivos ao investimento e emprego disponíveis para a Lezíria do Tejo, tendo realizado em fevereiro encontros na Golegã e na Chamusca, com o objetivo de informar e apoiar os empresários e empreendedores da região no acesso a oportunidades de financiamento para os seus projetos. A próxima sessão de esclarecimentos acontece no dia 7 de março, no Cartaxo.

Promover a competitividade do tecido empresarial da região é uma das prioridades da NERSANT, que realiza com regularidade ações de sensibilização e esclarecimento relativamente a diversas questões que impactam os empreendedores e empresas do Ribatejo. Neste momento, a NERSANT está no território a apresentar os apoios ao investimento e ao emprego disponíveis para a região da Lezíria do Tejo, tendo estado dia 25 de fevereiro na Golegã e dia 27, na Chamusca, dois dos 11 concelhos abrangidos por estes incentivos.

Durante as sessões, foram apresentados dois importantes instrumentos de apoio, nomeadamente o Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo para a Região do Alentejo, destinado a apoiar a contratação de recursos humanos e a criação do próprio emprego, para os setores da construção, comércio, transportes e armazenagem, atividades de informação e comunicação, consultoria e serviços técnicos e administrativos, e o Sistema de Incentivos de Base Territorial para a Lezíria do Tejo, que apoia investimentos de pequena dimensão para a criação e modernização de micro e pequenas empresas, sendo elegíveis novos negócios com menos de três anos de atividade, bem como a expansão e modernização de empresas já existentes, nas áreas da indústria transformadora, alojamento, restauração e comércio.

Para além dos concelhos da Golegã e da Chamusca, estes dois instrumentos de apoio estão ainda disponíveis nos restantes nove concelhos da Lezíria do Tejo – Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Coruche, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém – sendo que a próxima sessão de esclarecimento está agendada para o dia 7 de março, no Cartaxo. A participação é gratuita, sendo necessária inscrição prévia através do portal da NERSANT, em https://nersant.pt/agenda/.

Para mais informações sobre sistemas de incentivos e apoio da NERSANT às candidaturas, os interessados podem contactar a Direção de Inovação e Empreendedorismo da associação através dos contactos portugal2030@nersant.pt ou 249 839 502 (chamada para a rede fixa nacional).