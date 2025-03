Atletas dos 20km de Almeirim destacam-se em várias competições

Os atletas da secção de Atletismo de Almeirim dos 20 km de Almeirim esteve presente em várias competições ao longo do passado fim de semana, dias 8 e 9 de março.

No sábado, dia 8 de março de 2025, realizou-se na Nave Desportiva de Alpiarça o Inter Associações do Torneio de Salto em Altura em Sala, onde estiveram presentes cinco associações. Três atletas da equipa de Almeirim representaram a Associação de Atletismo de Santarém e fizeram parte da equipa que alcançou o terceiro lugar coletivo com 8,49m, ficando atrás da Associação de Setúbal, com 8,77m, e da Associação de Castelo Branco, que venceu a competição com a marca de 8,82m.

Os atletas do Atletismo de Almeirim obtiveram excelentes resultados individuais. No escalão sub-18, Elizaveta Shuyvan e Dinis Gonçalves alcançaram dois terceiros lugares, com marcas de 1,35m e 1,62m, respetivamente. Já Inês Russo, no escalão sub-14, obteve o quarto lugar, com a marca de 1,20m.

Em simultâneo, neste mesmo dia, três atletas sub-18 do Atletismo Almeirim competiram em Leiria, nas Jornadas de Lançamentos – Etapa 4. Miriam Cachulo participou na disciplina de lançamento de martelo (3kg) e obteve a marca de 30,98m, garantindo o sétimo lugar. Rafael Neves competiu na disciplina de lançamento do peso (5kg) e conquistou o segundo lugar com a marca de 11,78m. Já Xavier Agostinho participou no lançamento do dardo (700g), alcançando a marca de 32,31m e assegurando assim o terceiro lugar da competição.

Na manhã de 9 de março de 2025, a equipa deslocou-se até Ferreira de Zêzere para participar no Olímpico Jovem de Corta-Mato e no Campeonato Distrital de Corta-Mato Curto. Sete atletas do Atletismo de Almeirim marcaram presença na competição, destacando-se a equipa feminina de Benjamins, composta por Alika Pedro, Mariana Diniz e Yasmin Moura, que alcançou o terceiro lugar coletivo.