“O D. Manuel de Mello pode ser o melhor complexo desportivo do distrito”

No mês de março, o relvado sintético de última geração vai ficar concluído e pronto a ser utilizado pelos atletas do União de Almeirim. Há sensivelmente três anos, foram divulgadas imagens que chocaram os adeptos ferrenhos do clube. O que tinha sido um relvado natural estava transformado “num ervado seco”. Agora o tom de verde volta a predominar para orgulho do presidente, Vasco Carvalho.

“Vamos, nos próximos dias, ter, finalmente, o nosso D. Manuel de Mello com um relvado totalmente novo e com uma qualidade ímpar para a prática do futebol”, começa por dizer. Depois, sublinha o dirigente, o futuro está garantido: “Temos a próxima década assegurada no U. Almeirim, pelo que o futuro será risonho e passível de muita qualidade na formação, e competitiva também. Nos próximos anos, será importante melhorar e requalificar as estruturas envolventes ao relvado, de modo a tornar o D. Manuel de Mello o melhor complexo desportivo do distrito.”

A inauguração oficial do sintético ainda não está marcada e “será um dos momentos mais importantes da época desportiva e que terá várias surpresas”, deixa em aberto o dirigente.

Nesta visita à fase final das obras, Vasco Carvalho fez ainda um ponto de situação ao momento desportivo do clube.

“Depois de um ciclo magnífico, com muitos títulos distritais, que se encerrou com a saída de várias jogadoras para a faculdade, o clube teve que voltar-se para dentro e começar tudo de novo. Temos uma equipa de Sub-17 a participar no campeonato distrital da AFS, que nos enche de orgulho pela evolução que apresenta e que joga de igual para igual com todos os clubes no distrito. Temos uma equipa de Sub-13 que vai “lutar”, até ao fim do campeonato distrital da AFS, pelo título e que tem realizado uma evolução fantástica nos últimos anos. E temos a nossa equipa de Sub-11 que continua a crescer, semanalmente, e que nos garante que o futuro será muito positivo”, descreve de forma exaustiva.

Agora o líder unionista garante que o futuro é risonho: “Vamos, certamente, dar continuidade no UFCA ao projeto de futebol feminino em que fomos “quase” pioneiros no distrito, mas que, felizmente, muitos clubes resolveram aderir, e que nos permite participar em campeonatos distritais com um número razoável de equipas só do distrito. Fizemos regressar o escalão de iniciados ao clube e logo com duas equipas, dado que temos cerca de 40 jogadores. Foi o começar tudo de novo num escalão e que, no momento, está a realizar um trabalho soberbo dado que somos líderes numa das séries, com muitos pontos de vantagem sobre o segundo classificado. A subida à primeira divisão é o nosso objetivo e pensamos que o vamos conseguir ainda durante o mês de março. Será uma das muitas festas que esperamos realizar até junho. No escalão de Juvenis, na I divisão distrital, somos líderes isolados com vários pontos de vantagem do segundo classificado quando já estamos na segunda volta do campeonato. É certo que ainda falta alguns jogos mas apresentamos, semanalmente, o melhor futebol do distrito no escalão e vimos numa série de vitórias consecutivas que nos traz alegria e confiança para o nosso objetivo: regressar ao nacional”.

Já nos juniores, o U. Almeirim é o único clube com duas equipas, “o que demonstra a nossa vitalidade e envolvência em termos de número de jogadores. Estamos a trabalhar afincadamente para conseguirmos a manutenção na I divisão distrital depois de uma primeira volta onde as coisas não correram como o desejado, mas temos muita esperança que conseguiremos dar a volta. As três vitórias consecutivas conseguidas há duas semanas atrás são um bom indicador para tal. Ficarmos na I divisão no final da época será mais uma das festas que esperamos realizar até junho”, concluiu.