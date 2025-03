Politécnico de Santarém garante 7,6 milhões de euros para requalificar residências de estudantes

O Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) viu aprovadas as quatro candidaturas ao financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), destinadas à requalificação de residências estudantis, num investimento total de 7,6 milhões de euros.

Ao todo, serão requalificadas 436 camas em quatro residências, que irão custar 7.635.526,00 euros. O investimento maior (4.373.959,00€) será na residência de estudantes na ex-Escola Prática de Cavalaria, por trás do quartel dos Sapadores Bombeiros de Santarém e junto ao Tribunal da Concorrência, num total de 131 camas.

Serão ainda requalificadas as residências de estudantes Andaluz com 153 camas ( 1.775.871,00€), S. Pedro com 103 camas (1.195.521,00€) e Pedro Álvares Cabral com 49 camas (290.175,00€).

Além destas requalificações, o IPSantarém irá inaugurar duas novas residências com apoio do PRR, que acrescentarão mais 112 camas à oferta de alojamento estudantil da cidade: a residência do Colégio do Regente com 74 camas e a residência da Escola Superior de Educação de Santarém com 38 camas.

Com estas iniciativas, o total de camas disponíveis para estudantes em Santarém será ampliado para 548 camas, representando um marco significativo no reforço das condições de acolhimento e apoio aos estudantes.

A apresentação oficial destes projetos terá lugar durante a sessão de inauguração da nova residência da Quinta do Galinheiro, no Campus da Escola Superior Agrária, no próximo dia 21 de março, pelas 11h30. O evento contará com discursos oficiais, descerramento da placa inaugural e uma visita guiada às instalações.

O presidente do IPSantarém, João Moutão, destacou a importância estratégica deste investimento para o desenvolvimento da região: “Este reforço na oferta de alojamento estudantil é essencial para garantir condições dignas e acessíveis aos nossos estudantes e atrair novos talentos para Santarém.”